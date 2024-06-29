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В «Челси» определились с планами на Гиу, купленного у «Барселоны»

29 Июня 2024 • 02:58 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
18.08 18:00

«Челси» не планирует отдавать в аренду новичка Марка Гиу.

Лондонцы оформили выкуп 18-летнего игрока у «Барселоны» за 6 млн евро, воспользовавшись пунктом отступных. Сам испанец также дал согласие на переход, о чём скоро будет объявлено официально. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» не планирует отдавать Гиу в аренду: в столичном клубе хотят, чтобы новичок провёл предсезонную подготовку под руководством Энцо Марески. Переговоры с «Севильей» по форварду в настоящий момент не ведутся, несмотря на слухи.

Марк Гиу отметился двумя голами, проведя семь матчей за первую команду «Барселоны» во всех турнирах.

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Челси Барселона Энцо Мареска трансферы футбола - лето 2024 Марк Гиу ещё теги

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