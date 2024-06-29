Тен Хаг провёл беседу с трансферной целью «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к нападающему «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

«Красные дьяволы» претендуют на 23-летнего футболиста наряду с другими грандами европейского футбола. Как сообщается в отчёте инсайдера Джанлуки ди Марцио, недавно рулевой «Юнайтед» Эрик тен Хаг провёл беседу с Зиркзее. Нидерландский специалист считает своего соотечественника одной из приоритетных трансферных целей в летнее окно.

Желающим приобрести Джошуа Зиркзее придётся заплатить «Болонье» 40 млн евро, как предусматривает пункт отступных в контракте игрока. Основным претендентом на форварда до недавних пор считался «Милан», также интерес приписывался «Арсеналу» и «Ювентусу».