Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг провёл беседу с трансферной целью «Манчестер Юнайтед»

29 Июня 2024 • 02:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к нападающему «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

«Красные дьяволы» претендуют на 23-летнего футболиста наряду с другими грандами европейского футбола. Как сообщается в отчёте инсайдера Джанлуки ди Марцио, недавно рулевой «Юнайтед» Эрик тен Хаг провёл беседу с Зиркзее. Нидерландский специалист считает своего соотечественника одной из приоритетных трансферных целей в летнее окно.

Желающим приобрести Джошуа Зиркзее придётся заплатить «Болонье» 40 млн евро, как предусматривает пункт отступных в контракте игрока. Основным претендентом на форварда до недавних пор считался «Милан», также интерес приписывался «Арсеналу» и «Ювентусу».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джошуа Зиркзее трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Июня
01:51
Варан отправится в Италию для переговоров с клубом Серии А
01:42
«Манчестер Юнайтед» провёл новые переговоры с итальянским клубом по Гринвуду
00:19
Романо: «Угарте готов перейти в «Манчестер Юнайтед», переговоры продолжаются»
28 Июня
02:05
Игрок «ПСЖ» стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»
27 Июня
23:55
Фермин Лопес ответил на вопрос о возможном переходе из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»
23:38
Один из ассистентов тен Хага покинет «Манчестер Юнайтед»
05:17
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» обсудили трансфер Рэшфорда
04:57
Варан стал целью клуба Серии А
23 Июня
01:25
Бекхэм хочет видеть в «Интер Майами» игрока «Манчестер Юнайтед»
22 Июня
23:38
«ПСЖ» связался с окружением Хулиана Альвареса, но есть проблема
00:41
«Манчестер Юнайтед» может обменять Гринвуда на звезду «Ювентуса»
20 Июня
02:48
Уокер: «В футболе можно учиться, даже если тебе 34 года»
01:57
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Каземиро в другом клубе АПЛ
18 Июня
23:51
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по звезде Серии А
23:24
Каземиро хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» 1
16 Июня
22:33
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» внезапно прервал мой отпуск»
21:53
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» вёл переговоры с Тухелем»
15 Июня
23:43
«Ювентус» готов сделать щедрое предложение по Гринвуду
22:54
Клуб Ла Лиги предложил «Манчестер Юнайтед» 30 млн евро за Гринвуда
21:06
«Бенфика» требует 120 млн евро за трансферную цель «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
14 Июня
03:30
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала» 1
13 Июня
23:28
«Манчестер Юнайтед» договорился с дорогостоящим защитником 2
12 Июня
02:40
Стало известно, какую сумму «ПСЖ» может предложить «Манчестер Сити» за Альвареса
02:03
Романо назвал ключевую причину решения «Манчестер Юнайтед» оставить тен Хага 2
00:57
Стало известно, почему в «Манчестер Юнайтед» решили сохранить тен Хага
00:27
Гранд Серии А готов предложить 30 млн евро за Гринвуда
00:18
В «Манчестер Юнайтед» определили судьбу тен Хага 1
11 Июня
23:35
Романо прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к Майну
23:04
Хулиан Альварес рассказал о своём будущем на фоне слухов о «ПСЖ» и «Атлетико»
10 Июня
01:13
Агуэро: «Всё ещё чувствую радость, когда пересматриваю свой гол в ворота «КПР»
00:50
Агуэро назвал самого совершенного игрока нынешнего «Манчестер Сити»
09 Июня
22:29
Почеттино вряд ли возглавит «Манчестер Юнайтед»
05:09
«Манчестер Юнайтед» ещё может выкупить Амрабата
01:34
Фоден станет самым высокооплачиваемым британским игроком в истории
01:00
Шоу: «Я изо всех сил пытался залечить травму до конца сезона, но перестарался»
00:42
Президент «Атлетико» прокомментировал интерес к Хулиану Альваресу из «Манчестер Сити»
00:34
Шоу – о своей травме: «Мне не следовало играть в том матче»
00:15
«Манчестер Юнайтед» готов потратить более 50 млн евро на защитника – клуб выбирает из трёх вариантов
08 Июня
23:40
Бернарду Силва убеждает товарища по сборной перейти в «Манчестер Сити» вместо «Манчестер Юнайтед»
22:35
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда в Ла Лиге
11:26
«Манчестер Сити» хочет усложнить переход Холанна в «Реал» 1
07 Июня
04:31
«Барселона» – ещё один претендент на Хулиана Альвареса
03:58
Назван главный кандидат на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
01:32
Санья призвал «Манчестер Юнайтед» не отказываться от продажи Бруну Фернандеша
06 Июня
23:35
В «Манчестер Сити» шокированы позицией Эдерсона относительно будущего
22:49
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит тен Хагу в случае увольнения
22:08
«Манчестер Сити» принял решение по Хулиану Альваресу, на которого претендуют «Челси» и «ПСЖ»
05 Июня
23:53
«Манчестер Юнайтед» готов предложить 60 млн евро за португальского игрока
23:34
«Манчестер Сити» повесил ценник на Хулиана Альвареса 2
23:09
Альварес может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб
22:45
«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
04 Июня
04:07
Румменигге: «Я спрашивал у Гвардиолы про Компани»
03 Июня
23:22
«Манчестер Юнайтед» расстанется с молодым вингером
11:38
Фернандеш был целью «Баварии» при Тухеле, но сейчас ситуация другая
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Фоден покинул сборную Англии Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма Определились все пары 1/8 финала Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак»
Спортивные новости
Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Диана Шнайдер обыграла американку Наварро и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июня
02:58 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» определились с планами на Гиу, купленного у «Барселоны»
02:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг провёл беседу с трансферной целью «Манчестер Юнайтед»
02:27 · Англия. Премьер-лига
Палмер оценил уровень нового тренера «Челси» Марески
01:51 · Англия. Премьер-лига
Варан отправится в Италию для переговоров с клубом Серии А
01:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл новые переговоры с итальянским клубом по Гринвуду
01:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по Чуквуэмеке
01:17 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Я был опустошён после ухода Почеттино из «Челси»
00:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не отказался от идеи подписания форварда, оценённого в 120 млн евро
00:19 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Угарте готов перейти в «Манчестер Юнайтед», переговоры продолжаются»
28 Июня
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила о переходе Матсена официально
22:51 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» подписала запасного защитника «Эвертона» официально
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сделала последнее предложение по Пальинье – известна сумма
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» связался с «Барселоной» по трансферу защитника 1 слухи
17:57 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес не сыграет на Олимпиаде
17:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» на 90% уверен в плане по Салаху
Все новости
Рекомендуем