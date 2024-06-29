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Палмер оценил уровень нового тренера «Челси» Марески

29 Июня 2024 • 02:27 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, что думает о тренерских способностях Энцо Марески.

Итальянец был назначен вместо ушедшего по окончании сезона Маурисио Почеттино. Палмер знаком с новым рулевым «синих» по совместной работе в «Манчестер Сити».

«Когда я выступал за вторую команду «Сити», Мареска задействовал меня на правом фланге – это был мой первый полноценный сезон на той позиции. Энцо – действительно хороший тренер, очень хороший. Если говорить о тактике, он отлично понимает, что делает. С ним многие игроки станут лучше», – приводит Telegraph слова Палмера.

В прошедшем сезоне Энцо Мареска финишировал на первом месте в Чемпионшипе с «Лестером».

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