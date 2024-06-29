Варан отправится в Италию для переговоров с клубом Серии А

Рафаэль Варан готов попробовать силы в итальянской Серии А после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно несколькими днями ранее, переманить француза намерен «Комо». По обновлённой информации журналиста Фабрицио Романо, клуб-новичок Серии А продолжает активно работать над подписанием Варана в качестве свободного агента. В скором времени 31-летний игрок отправится в Италию, чтобы обсудить условия контракта и лично переговорить с тренером Сеском Фабрегасом.

Рафаэль Варан провёл 31 матч за «Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне, отметившись одним забитым мячом. По итогам кампании руководство «красных дьяволов» решило не подписывать с футболистом новый контракт.