«Манчестер Юнайтед» провёл новые переговоры с итальянским клубом по Гринвуду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд интересен представителям Серии А.

Среди претендентов на англичанина фигурировали «Ювентус» и «Лацио». В настоящий момент именно римляне наиболее конкретны в своих намерениях среди всех потенциальных покупателей. Как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, в пятницу между представителями «Манчестер Юнайтед» и «Лацио» состоялись новые переговоры по 22-летнему игроку. «Красные дьяволы» запрашивают за форварда 30 млн евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Мэйсон Гринвуд выступал за испанский «Хетафе» на правах аренды. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» истекает через год.