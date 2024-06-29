«Челси» принял решение по Чуквуэмеке

В «Челси» не торопятся расставаться с полузащитником Карни Чуквуэмекой.

20-летний футболист отсутствовал на протяжении большей части прошедшего сезона из-за травм. Слухи причисляли англичанина к числе игроков, которые могут покинуть ряды «синих» нынешним летом, однако руководство лондонцев совсем не стремится избавиться от хавбека. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в «Челси» высоко оценивают талант Чуквуэмеки. Клуб не отпустит его в аренду, а на продажу согласится лишь при поступлении крайне выгодного предложения.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Карни Чуквуэмеки в 15 млн евро.