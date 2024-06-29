Палмер: «Я был опустошён после ухода Почеттино из «Челси»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер признался, что болезненно отреагировал на уход Маурисио Почеттино с должности главного тренера.

Англичанин превзошёл все ожидания в дебютном сезоне под руководством аргентинца, но на этом их сотрудничество подошло к концу – клуб и специалист приняли решение пойти разными путями, о чём стало известно вскоре после завершения кампании.

«Мне было очень жаль, поскольку Почеттино доверял мне, у нас сложились хорошие отношения. Мне нравилось работать не только с ним, но и с другими сотрудниками из его тренерского штаба. После ухода Почеттино я был опустошён», – передаёт Telegraph слова Палмера, высказавшегося в преддверии матча сборной Англии против Словакии, который пройдёт в рамках 1/8 финала Евро-2024.