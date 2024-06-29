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«Челси» не отказался от идеи подписания форварда, оценённого в 120 млн евро

29 Июня 2024 • 00:53 Комментировать
Ньюкасл
...
Саутгемптон
17.08 17:00

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак представляет интерес для «Челси», несмотря на высокую стоимость.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что лондонцы вряд ли смогут позволить себе столь дорогую сделку. Несмотря на все сомнения, «Челси» продолжает обсуждать с «Ньюкаслом» потенциальный переход шведа, информирует Sky Sports. Стоимость возможного трансфера оценивается более чем в 100 млн фунтов стерлингов (около 120 млн евро). «Сороки» не хотели бы терять важного игрока, но, вероятно, будут вынуждены согласиться на продажу, поскольку нуждаются в получении прибыли.

В активе Александра Исака 25 забитых мячей в 40 поединках минувшего сезона за команду Эдди Хау во всех турнирах.

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