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Романо: «Угарте готов перейти в «Манчестер Юнайтед», переговоры продолжаются»

29 Июня 2024 • 00:19 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о готовности полузащитника Мануэля Угарте сменить «ПСЖ» на «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» считаются главными претендентами на уругвайца, и парижане открыты к продаже игрока нынешним летом. Как утверждает Романо, сам Угарте действительно заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед». Переговоры между сторонами продолжаются, но официальные предложения пока не поступали. Другие клубы также следят за ситуацией.

По некоторым данным, мадридский «Атлетико», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» могут составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за 23-летнего уругвайца, оценённого порталом Transfermarkt в 45 млн евро.

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