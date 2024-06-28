Ян Матсен, защитник «Челси» официально стал игроком клуба из Лиги чемпионов – бирмингемской «Астон Виллы». Новостью делится пресс-служба «вилланов». Стороны подписали долгосрочный контракт – до 2030 года, а сумма трансфера, по словам источников, составила свыше 44 млн евро по нынешнему курсу к фунту стерлингов.

Матсену 22 года, молодой футболист в минувшем сезоне едва не победил в Лиге чемпионов в составе дортмундской «Боруссии». «Шмели» арендовали его на вторую половину сезона. Всего он сыграл в 23 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов, забил три гола и оформил две голевые передачи партнёрам.