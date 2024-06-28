Бен Годфри, центральный защитник ливерпульского «Эвертона» официально стал игроком «Аталанты». Новостью о трансфере делится пресс-служба бергамасков. «Ириски» за своего игрока получат чуть больше 10 млн евро, уточняет телеграм-канал «Английский акцент».

Годфри 26 лет, у центрального защитника в самом расцвете сил оставался год по контракту с «Эвертоном». Transfermarkt оценивает футболиста в сумму в 10 млн евро. Не сказать, что в минувшем сезоне у него было много игровой практики – всего лишь 16 проведённых матчей во всех турнирах и ноль результативных действий. Является воспитанником академии клуба «Йорк Сити» и уроженцем Йорка.