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«Бавария» сделала последнее предложение по Пальинье – известна сумма

28 Июня 2024 • 20:46 Комментировать

«Бавария» продолжает работать над трансфером полузащитника Жоау Пальиньи из «Фулхэма». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб предложил за Пальинью 45-46 миллионов евро. В «Баварии» позиционируют это предложение как последнее.

Источник отмечает, что стороны оптимистично смотрят на возможность закрытия сделки. «Бавария» уже согласовала с 28-летним игроком контракт, который рассчитан до середины 2028 года.

В сезоне 2023/2024 Жоау Пальинья провёл 41 официальный матч, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Пальинья трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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