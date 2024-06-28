«Бавария» сделала последнее предложение по Пальинье – известна сумма

«Бавария» продолжает работать над трансфером полузащитника Жоау Пальиньи из «Фулхэма». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб предложил за Пальинью 45-46 миллионов евро. В «Баварии» позиционируют это предложение как последнее.

Источник отмечает, что стороны оптимистично смотрят на возможность закрытия сделки. «Бавария» уже согласовала с 28-летним игроком контракт, который рассчитан до середины 2028 года.

В сезоне 2023/2024 Жоау Пальинья провёл 41 официальный матч, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас.