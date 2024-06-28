Защитник каталонской команды Жюль Кунде может сменить клубную прописку.

Как передаёт Diario Sport, ссылаясь на свои источники, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Сообщается, что «канониры» уже связались с «Барселоной», чтобы обсудить возможную покупку игрока. Отмечается, что француз не является неприкосновенным футболистом в составе «Барселоны», поэтому не исключено, что сделка состоится.

Кунде выступает за «Барселону» с 2021 года, он 64 раза выходил на поле в футболе каталонской команды и забил два гола.

Контракт Кунде с «Барселоной» действует до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.