Эмилиано Мартинес не сыграет на Олимпиаде

Вратарь Эмилиано Мартинес не раз говорил о желании представить Аргентину на футбольном турнире Олимпиады. Впрочем, «Астон Вилла» решила не отпускать 31-летнего Мартинеса на игры в Париже. Об этом рассказывает TyC Sports.

Футбольный турнир Олимпийских игр не входит в список ФИФА, поэтому клубы не обязаны отпускать футболистов. Также стоит отметить, что на олимпийском футбольном турнире выступают команды в возрастной категории до 23 лет. При этом каждая сборная может внести в заявку трёх игроков вне возрастного лимита.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.