«Ливерпуль» на 90% уверен в плане по Салаху

В олимпийской сборной Египта надеются, что Мохамед Салах получит разрешение выступить на футбольном турнире Олимпиады в Париже. Однако в «Ливерпуле» не хотят отпускать звёздного форварда на Игры. Как сообщает Liverpool Echo, в мерсисайдском клубе «на 90% уверены» в том, что Салах пройдёт предсезонную подготовку с командой.

В сезоне 2023/2024 Мохамед Салах провёл 44 матча, в которых записал на свой счёт 25 голов и 14 голевых передач на партнёров. Действующий контракт египтянина «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года

Стоит сказать, что футбольный турнир Олимпиады не входит в список ФИФА, поэтому клубы не обязаны отпускать игроков.