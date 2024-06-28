Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» ведёт работу по усилению своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет видеть в составе своей команды полузащитника Дани Ольмо. Рулевой «Сити» считает, что Ольмо отлично дополнит состав, учитывая потенциальные уходы Бернарду Силвы и Кевина де Брёйне.

Источник отмечает, что в действующем контракте 26-летнего Ольмо с «РБ Лейпцигом» прописана опция выкупа за 60 миллионов евро. Активировать эту опцию можно до 15 июля.

В настоящий момент Дани Ольмо находится в расположении сборной Испании на чемпионате Европы. «Красная фурия» готовится к матчу 1/8 финала турнира против Грузии.