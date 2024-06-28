«Бавария» хочет получить за де Лигта 70 млн евро – клуб АПЛ не готов заплатить столько

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в составе своей команды защитника Маттейса де Лигта. Тен Хаг прекрасно знает этого футболиста по совместной работе в «Аяксе».

Как сообщает CaughtOffside, «Бавария» хочет получить за 24-летнего де Лигта большие деньги – 70 миллионов евро. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нидерландского футболиста только половину от этой суммы.

В сезоне 2023/2024 Маттейс де Лигт провёл 30 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра. За «Баварию» нидерландец выступает с лета 2022 года.