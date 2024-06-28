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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уоткотт: «Даже Венгер боялся Артету»

28 Июня 2024 • 14:38 Комментировать

Бывший футболист «Арсенала» Тео Уолкотт высказался о нынешнем главном тренере команды – о Микеле Артете.

«Поворотным моментом с точки зрения моего восприятия Артеты стал опыт, который я получил с ним в «Арсенале». Тогда мы не входили в топ-4. У нас была тренировка через 30 минут, и Артета закрыл всех в раздевалке, как будто он тренер. Он контролировал всё и рассказывал правду.

Арсен Венгер ждал, когда мы выйдем на тренировку, но мы не выходили из-за Артеты. У него был такой сильный характер, что даже Венгер его боялся», - сказал Уоткотт в программе Up Front.

В прошлом чемпионате Англии «Арсенал» занял второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
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