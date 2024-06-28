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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Угарте определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеру

28 Июня 2024 • 12:25 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте определился, где хочет продолжить карьеру. Уругвайский опорник намерен перебраться в Английскую премьер-лигу. Напомним, прошлым летом к футболисту проявлял интерес лондонский «Челси», но «синие» проиграли гонку «ПСЖ».

По информации от Traspasos, в настоящий момент Угарте желает перейти в «Манчестер Юнайтед». Полузащитник считает этот вариант лучшим для продолжения карьеры.

Руководство «ПСЖ» готов отпустить Угарте спустя всего год после трансфера из лиссабонского «Спортинга». Мануэль не смог впечатлить тренерский штаб во главе с Луисом Энрике в своём дебютном сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Мануэль Угарте трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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