«Барселона» выбирает между двумя полузащитниками, Киммих не является приоритетом

Каталонская «Барселона» продолжает искать кандидатов на позицию опорного полузащитника. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» выбирают между Микелем Мерино из «Реал Сосьедада» и Амаду Онана из «Эвертона».

Сообщается, что полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих пока не является приоритетом для «Барселоны». Напомним, у 29-летнего немца через год истекает контракт. Ходили слухи, что «Бавария» может отпустить Киммиха за 30-40 миллионов евро.

Отметим, что «Эвертон» ранее требовал за 22-летнего Онана 60-70 миллионов евро. Мерино также интересен лондонскому «Арсеналу». 28-летний испанец оценивается «Трансфермарктом» в 50 миллионов евро.