Ямаль прокомментировал решение Гиу сменить «Барселону» на «Челси»

16-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что думает о переходе Марка Гиу в «Челси».

Форвард «сине-гранатовых» уже прошёл медосмотр в Лондоне и заключил с английским клубом долгосрочный контракт. Сделка вот-вот будет подтверждена официально.

«Переход Гиу в «Челси»? Каждый сам решает, где ему играть, это его личный выбор. Я говорил с ним, и он сказал, что у него всё в порядке. Сейчас он думает об отпуске», – ответил Ямаль, цитируемый испанскими СМИ.

Марк Гиу обойдётся «Челси» всего в 6 млн евро – такая сумма отступных была прописана в договоре 18-летнего испанца с «Барселоной».