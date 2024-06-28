Инсайдер Романо высказался о возможном уходе Кивёра из «Арсенала»

Будущее левого защитника Якуба Кивёра в лондонском «Арсенале» остаётся неопределённым.

Польский футболист не получает регулярную игровую практику в команде Микеля Артеты, из-за чего слухи о возможной продаже или аренде активно распространялись в СМИ ещё в январе. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, 24-летнего игрока ценят представители Серии А, среди которых «Наполи», «Милан» и «Ювентус», но до конкретики пока не дошло – никакие переговоры в настоящий момент не ведутся.

Якуб Кивёр, оценённый экспертами Transfermarkt в 30 млн евро, отыграл 30 матчей за «канониров» в минувшем сезоне.