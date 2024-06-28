В «Тоттенхэме» уверены в подписании игрока сборной Англии, несмотря на интерес «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» решительно настроен взять верх над конкурентами в борьбе за атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

25-летний футболист успешно провёл минувший сезон и заинтересовал ряд грандов Премьер-лиги. Согласно сведениям журналиста Гэри Джейкоба, «Тоттенхэм» продолжает настаивать на трансфере Эзе. Руководство «шпор» уверено, что конкуренция со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и других статусных клубов не помешает провернуть сделку. Лондонцы планируют ускорить переговоры сразу после завершения Евро-2024.

Эберечи Эзе провёл пять матчей за сборную Англии. На чемпионате Европы игрок появился на поле однажды, выйдя на замену во встрече с Данией.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эзе в 55 млн евро.