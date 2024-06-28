Игрок «ПСЖ» стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» всерьёз настроен подписать полузащитника «Пари Сен-Жермен» Мануэля Угарте.

«Красные дьяволы» занимаются поисками цепкого опорного хавбека, способного заменить Каземиро. По информации FootMercato, Угарте – приоритетный кандидат для манкунианцев. «Юнайтед» также интересен Амаду Онана из «Эвертона», однако предпочтение в настоящий момент отдаётся именно уругвайцу.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 23-летнего Угарте в 45 млн евро, а 22-летнего Онана – в 50 млн.

На счету Угарте три результативные передачи в 37 матчах за «ПСЖ» в дебютном сезоне во Франции после перехода из лиссабонского «Спортинга».