Форвард «Барселоны» подписал контракт с «Челси» до 2030 года

Нападающий «Барселоны» Марк Гиу скоро будет представлен в качестве новичка «Челси».

Лондонский клуб решил активировать опцию отступных в контракте испанца – 6 млн евро. Согласно данным из отчёта инсайдера Фабрицио Романо, в четверг 18-летний игрок успешно прошёл медицинское обследование в столице Англии. Молодой форвард поставил подпись под контрактом с «Челси», рассчитанным до 2030 года, и вскоре о переходе будет объявлено официально.

Марк Гиу успел провести семь матчей за первую команду «Барселоны», отметившись двумя забитыми мячами. Договор юного футболиста с «сине-гранатовыми» действовал до середины 2025 года.