«Бавария» не сомневается в скором подписании Пальиньи

«Бавария» продолжает работать над трансфером полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи.

Португалец уже на протяжении года является трансферной целью мюнхенского гранда, и вскоре, похоже, сделка всё-таки состоится. Так считают в «Баварии»: руководство клуба настроено крайне оптимистично и верит, что осуществление долгожданного трансфера уже не за горами, докладывает журналист Тоби Альтсхеффль. Прошедшие в четверг переговоры прошли успешно и приблизили стороны к договорённости.

Стоимость Жоау Пальиньи, согласно оценке Transfermarkt, составляет 55 млн евро. Контракт полузащитника сборной Португалии с «Фулхэмом» рассчитан до 2028 года.