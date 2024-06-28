«Болонья» почти смирилась с уходом Калафьори, на которого претендуют топ-клубы

«Болонье» вряд ли удастся удержать центрального защитника Рикардо Калафьори в своих рядах.

22-летний игрок подкрепил уверенное выступление в Серии А качественными перформансами на чемпионате Европы в составе сборной Италии. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, изначально в «Болонье» планировали сохранить Калафьори, но теперь руководство клуба осознаёт, что сделать это будет практически невозможно. «Россоблу» ожидают, что в ближайшее время по футболисту поступят крупные предложения от европейских грандов.

«Ювентус» договорился с Рикардо Калафьори ещё в мае, но «Болонья» по-прежнему не одобрила сделку. В числе претендентов на итальянца также фигурируют английские топ-клубы.