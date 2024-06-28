Полузащитник «Арсенала» сообщил о желании сменить клуб

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу решил сменить обстановку.

23-летний футболист редко появлялся на поле в прошедшем сезоне, поэтому теперь намерен попробовать силы в другом месте. По информации журналиста Пита О'Рурка, англичанин уже сообщил руководству «Арсенала» о намерении уйти в текущее трансферное окно. Интерес проявляют «Астон Вилла», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». «Канониры» запрашивают более 30 млн фунтов стерлингов (почти 35,5 млн евро) за игрока.

Эмил Смит-Роу принял участие в 19 матчах «Арсенала» в минувшей кампании, отметившись двумя голевыми передачами.