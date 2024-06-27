Фермин Лопес ответил на вопрос о возможном переходе из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб, если верить появившейся недавно информации, предложил за 21-летнего футболиста 30 млн евро.

«Что я об этом думаю? Я не читаю прессу, мне это не очень интересно. Важно то, что я хочу остаться в «Барселоне» и думаю только о «Барселоне», – приводит Barca Universal ответ хавбека сборной Испании.

На счету Фермина Лопеса 11 забитых мячей и одна результативная передача в 42 поединках за первую команду «сине-гранатовых». В цветах сборной Испании игрок дебютировал в начале июня.