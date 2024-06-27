«Тоттенхэм» не готов удовлетворить требования «Челси» по Галлахеру

«Тоттенхэму» придётся отказаться от подписания полузащитника «Челси» Конора Галлахера.

24-летний футболист интересен «шпорам» ещё с прошлого года, однако «Челси» не спешит идти на уступки, несмотря на трудную ситуацию с контрактом своего воспитанника. По информации журналиста Тома Элнутта, «Тоттенхэм» по-прежнему хотел бы переманить хавбека сборной Англии в свои ряды, но практически точно откажется от этой идеи, если «синие» не снизят запрос.

Руководство «Челси» оценивает Конора Галлахера в 50 млн фунтов стерлингов (59 млн евро), хотя действующий трудовой договор игрока истекает уже через год.