Один из ассистентов тен Хага покинет «Манчестер Юнайтед»

В тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» в скором времени произойдут изменения.

Должность в клубе покинет Бенни Маккарти, специализировавшийся на работе с нападающими, сообщает журналист Энди Миттен. Контракт южноафриканского специалиста истекает в конце июня и не будет продлён. Ожидается, что место Маккарти займёт Рууд ван Нистелрой, также пост в тренерском штабе тен Хага может получить нынешний рулевой нидерландского «Гоу Эхед Иглс» Рене Хаке.

Бенни Маккарти работает в «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В бытность игроком он представлял цвета амстердамского «Аякса», «Порту», «Вест Хэма» и других известных клубов.