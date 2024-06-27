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Сака: «Моим кумиром был Роналду»

27 Июня 2024 • 23:07 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
28.07 03:00

Вингер лондонского «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака вспомнил, как вдохновлялся игрой Криштиану Роналду.

22-летний лидер «канониров» признался, что активно следил за успехами португальца, когда тот проводил лучшие годы в своей карьере.

«Моим футбольным кумиром в детстве был Криштиану Роналду. Во времена его выступления в «Реале» ему удавалось проявлять себя в ключевых матчах – эти моменты навсегда останутся в памяти», – приводит пресс-служба сборной Англии слова Саки. 

Напомним, что Криштиану Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перебрался в «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Сборная Англии Арсенал Лондон Букайо Сака ещё теги

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