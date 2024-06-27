Футболист «Ювентуса» может перейти в клуб АПЛ

Сербский полузащитник «Ювентуса» Филип Костич может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как передаёт Football Italia, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Кристал Пэлас». Отмечается, что игрока в своей команде хочет видеть главный тренер «орлов» Оливер Гласнер, который знаком с Костичем по работе в «Айнтрахте».

Костич принадлежит туринскому клубу с лета 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл 33 матча за «Ювентус» во всех турнирах и записал на свой счёт четыре ассиста. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 6,5 млн евро.