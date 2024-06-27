«Арсенал» вступил в переговоры по защитнику «Барселоны»

Защитник Микаил Файе в летнее трансферное окно мог перебраться в «Порту». Футболист согласовал контракт с «драконами», однако сделка сорвалась. Дело в том, что «Барселона» запрашивала у португальского клуба 15 миллионов евро в сочетании с пунктом о возможности обратного выкупа.

Как сообщает HITC, после срыва трансфера Файе в «Порту» переговоры по защитнику «Барселоны» начал «Арсенал». Лондонцы связались с каталонским клубом для изучения возможности трансфера 19-летнего сенегальца.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Микаила Файе в 10 миллионов евро.