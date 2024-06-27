Клуб АПЛ готов платить Араухо в два раза больше, чем «Барселона»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо в летнее межсезонье может сменить клубную прописку.

Как пишет Sport.es, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что английский клуб готов увеличить заработную плату игрока в два раза в случае его перехода в команду.

Ранее была информация, что уругваец отказался продлевать контракт с каталонским клубом. Сам защитник не стал гововить о своём будущем и заявил, что в данный момент сосредоточен только на Кубке Америки.

В прошлом сезоне Араухо провёл за «Барселону» 38 матчей во всех соревнованиях, забил одним гол и сделал два ассиста.