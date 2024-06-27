Тен Хаг близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг близок к продлению контракта с клубом. Об этом говорится в материале, который вышел на страницах The Athletic. На этом фоне «красные дьяволы» обсуждают изменения в тренерском штабе.

По завершению сезона 2023/2024 ожидалось, что тен Хаг будет уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после финиша команды на восьмом месте в Премьер-лиге. Тем не менее, руководители клуба решили продолжить сотрудничество с нидерландским специалистом.

В следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» будет представлять Англию в Лиге Европы за счёт победы в Кубке Англии.