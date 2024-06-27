Вратарь «Лидса» может продолжить карьеру в клубе Лиги 1

«Марсель» находится в поиске нового голкипера. Как передаёт Footmercato, французский клуб заинтересован в подписании вратаря «Лидса» Иллана Меслье.

Отмечается, что новый рулевой «Марселя» Роберто де Дзерби лично заинтересован в том, чтобы Мерслье был в его команде. Также итальянский специалист хочет усилить несколько других позиций.

В прошлом сезоне Меслье в составе «Лидса» выступал в Чемпионшипе, на его счету 48 матчей за клуб во всех турнирах. Соглашение голкипера с «Лидсом» рассчитано до июня 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.