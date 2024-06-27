«Ньюкасл» интересуется Тьявом

Немецкий защитник итальянского «Милана» Малик Тиав может сменить свой клуб - его услугами интересуется английский «Ньюкасл». Любопытно, что в сделке фигурирует и имя Сандро Тонали - возможно, его обменяют обратно в «Милан», который год назад удачно продали Тонали за большие деньги.

О таком сценарии сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, напомнивший о том, что Тиав достался «Милану» за семь миллионов евро - ранее он выступал в немецком «Шальке».

Напомним, что в прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.