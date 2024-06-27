Лукаку может перейти в один из двух топ-клубов Серии А

Будущее Ромелу Лукаку на клубном уровне остаётся неопределённым. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, у бельгийца есть варианты с переходом в «Милан» или «Наполи». В действующем контракте 31-летнего Лукаку есть опция выкупа за 43 миллиона евро, но с «Челси» можно договориться за 25-30 миллионов. Если ситуация начнёт затягиваться до конца августа, то речь может пойти о новой аренде Ромелу.

Стоит сказать, что ранее Ромелу Лукаку поиграл в Италии за «Интер» и «Рому». Теперь бельгиец может расширить список клубов Серии А, которые он представлял. В настоящий момент Лукаку находится в расположении сборной Бельгии на Евро-2024.