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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку может перейти в один из двух топ-клубов Серии А

27 Июня 2024 • 16:55 Комментировать

Будущее Ромелу Лукаку на клубном уровне остаётся неопределённым. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, у бельгийца есть варианты с переходом в «Милан» или «Наполи». В действующем контракте 31-летнего Лукаку есть опция выкупа за 43 миллиона евро, но с «Челси» можно договориться за 25-30 миллионов. Если ситуация начнёт затягиваться до конца августа, то речь может пойти о новой аренде Ромелу.

Стоит сказать, что ранее Ромелу Лукаку поиграл в Италии за «Интер» и «Рому». Теперь бельгиец может расширить список клубов Серии А, которые он представлял. В настоящий момент Лукаку находится в расположении сборной Бельгии на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Наполи Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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