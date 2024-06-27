Лондонский «Тоттенхэм» следит за двумя футболистами атаки. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По сведениям источника, «шпоры» заинтересованы в услугах 23-летнего атакующего хавбека «Астон Виллы» Джейкоба Рэмзи. Кроме того, «Тоттенхэм» следит за 24-летним форвардом «Лилля» Джонатаном Дэвидом.

В минувшем сезоне Рэмзи принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет два ассиста.

На счету Дэвида 49 выходов на поле в минувшей кампании, 27 забитых голов и девять результативных передач.

По итогам минувшего сезона Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» занял пятое место в таблице.