Стало известно, готов ли «Манчестер Сити» расстаться со своим нападающим Хулианом Альваресом.

Как утверждает журналист Экрем Конур, «горожане» не планируют отпускать 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно, несмотря на пристальный интерес к аргентинцу со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».

В минувшем клубном сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и стал автором 13 результативных передач.

Действующий контракт нападающего с «Манчестер Сити» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Альвареса в 90 миллионов евро.