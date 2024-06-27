Гринвуд может продолжить карьеру в клубе из Лиги 1

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации от журналиста Санти Уны, в услугах англичанина заинтересован «Марсель».

Если верить источнику, в последние дни «провансальцы» общались с руководством «Манчестер Юнайтед» насчёт потенциального трансфера. Пока неизвестно, насколько серьёзные намерения у французского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Гринвуд выступал на правах аренды за испанский «Хетафе», в составе которого отметился 8 голами и 6 результативными передачами в чемпионате. Ранее 22-летний футболист также был связан с трансфером в туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».