«Лион» подпишет полузащитника, играющего в Англии

Сенегальский защитник Мусса Ниакате, правами на которого владеет английский «Ноттингем Форест», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Франции. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован «Лион». Английская сторона готова расстаться с африканцем из-за правил финансового фэйр-плэй.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 23 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и получил красную карточку. Эксперты Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Ниакате в 16 миллионов евро.