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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Лигт остаётся в шорт-листе топ-клуба АПЛ

27 Июня 2024 • 12:38 Комментировать

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт остаётся в шорт-листе у топ-клуба из Английской премьер-лиги. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед», главный тренер которого Эрик тен Хаг уже работал с нидерландцем в амстердамском «Аяксе».

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, де Лигт действительно является одной из целей «Манчестер Юнайтед». Также команда Эрика тен Хага рассматривает таких центральных защитников, как Джерред Брэнтуэйт из «Эвертона» и Лени Йоро из французского «Лилля».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Англии.

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Бавария Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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