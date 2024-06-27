«Ювентус» назначил медосмотр для Дугласа Луиса

Туринский «Ювентус» назначит медосмотр полузащитнику Дугласу Луису, который близок к переезду в команду Тьяго Мотты из «Астон Виллы». По информации от журналиста Фабрицио Романо, бразилец пройдёт процедуру уже сегодня.

Ожидается, что Луис подпишет контракт сроком до 2029 года. Напомним, полузащитника ранее несколько лет пытался подписать лондонский «Арсенал», но сделка так и не состоялась.

В обратном направлении в «Астон Виллу» должны отправится вингер Самуэль Иллинг и опорный полузащитник Энцо Барренечеа. Бирмингемский клуб также получит 20 миллионов евро в качестве доплаты за Дугласа Луиса.