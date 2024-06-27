Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 3 5
Дания 3 3
Словения 3 3
Сербия 3 2
Группа D
Австрия 3 6
Франция 3 5
Нидерланды 3 4
Польша 3 1
Группа E
Румыния 3 4
Бельгия 3 4
Словакия 3 4
Украина 3 4
Группа F
Португалия 3 6
Турция 3 6
Грузия 3 4
Чехия 3 1
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» откажется от трансфера звезды «Ньюкасла» Исака – названа причина

27 Июня 2024 • 05:40 Комментировать
Ньюкасл
...
Саутгемптон
17.08 17:00

Лондонский «Челси» вряд ли сможет побороться за нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.

Согласно появившимся недавно слухам, швед стал одной из трансферных целей «синих». Вероятность осуществления такой сделки, впрочем, крайне невелика из-за ценника 24-летнего форварда. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Челси» не работает над подписанием Исака, так как считает его стоимость слишком высокой. «Ньюкасл» намерен сохранить свою звезду и рассмотрит только «сумасшедшие» предложения.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают Александра Исака в 75 млн евро. Лидер атаки «сорок» стал третьим бомбардиром минувшего розыгрыша Премьер-лиги с 21 забитым голом.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Александр Исак трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НЬЮКАСЛ САУТГЕМПТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 «Спартак» принял решение по Промесу В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину Назван самый быстрый игрок Евро-2024: Леау занял четвёртое место, Мбаппе лишь восьмой Суперкомпьютер назвал сборную, которая должна выиграть Евро-2024 Суперкомпьютер оценил шансы Роналду стать чемпионом Евро-2024 Роналду высказался перед матчем с Грузией Хвича обратится к Роналду с просьбой
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Месси: Я не такой, как Роналду Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины
Спортивные новости
Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июня
05:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» откажется от трансфера звезды «Ньюкасла» Исака – названа причина
05:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» обсудили трансфер Рэшфорда
04:57 · Англия. Премьер-лига
Варан стал целью клуба Серии А
04:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» следит за новой звездой сборной Италии
26 Июня
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» может подписать игрока «Эвертона»
16:57 · Англия. Премьер-лига
Президент «Барселоны» хочет подписать звезду «Манчестер Сити»
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по Мадуэке слухи
14:57 · Англия. Премьер-лига
В Англии утвердили дату и время Суперкубка
14:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может совершить рекордный трансфер 1
14:22 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд может начать предсезонку с «Манчестер Юнайтед»
11:35 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готов продать Угарте, если получит хорошее предложение
07:41 · Англия. Премьер-лига
Звёздный Неймар назвал самого сложного защитника в карьере 1
04:29 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» пыталась продлить контракт с молодым форвардом, который решил перейти в «Челси» 1
03:22 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Челси» обсудили трансфер Лукаку
02:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока «Байера»
Все новости
Рекомендуем