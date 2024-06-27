«Челси» откажется от трансфера звезды «Ньюкасла» Исака – названа причина

Лондонский «Челси» вряд ли сможет побороться за нападающего «Ньюкасла» Александра Исака.

Согласно появившимся недавно слухам, швед стал одной из трансферных целей «синих». Вероятность осуществления такой сделки, впрочем, крайне невелика из-за ценника 24-летнего форварда. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Челси» не работает над подписанием Исака, так как считает его стоимость слишком высокой. «Ньюкасл» намерен сохранить свою звезду и рассмотрит только «сумасшедшие» предложения.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают Александра Исака в 75 млн евро. Лидер атаки «сорок» стал третьим бомбардиром минувшего розыгрыша Премьер-лиги с 21 забитым голом.