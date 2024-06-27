«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» обсудили трансфер Рэшфорда

«Пари Сен-Жермен» вновь рассматривает возможность подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Интерес к англичанину приписывался парижанам ещё по ходу прошедшего сезона, однако до конкретики дело не доходило. Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, «ПСЖ» обсудил с представителями «красных дьяволов» потенциальный трансфер Рэшфорда на недавней встрече, где речь также шла о возможном переходе полузащитника Мануэля Угарте в обратном направлении.

Французский гранд продолжает следить за ситуацией с 26-летним форвардом. Официальные трансферные переговоры могут стартовать в том случае, если футболист напрямую заявит о своём желании переехать в Париж.