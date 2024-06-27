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Варан стал целью клуба Серии А

27 Июня 2024 • 04:57 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

Центральный защитник Рафаэль Варан станет свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Контракт француза с «красными дьяволами» подходит к концу 30 июня. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, подписать 31-летнего игрока намерен итальянский «Комо», вышедший в Серию А по итогам минувшего сезона. В приглашении опытного центрбека заинтересован лично тренер команды Сеск Фабрегас. Переманить экс-футболиста мадридского «Реала» в свои ряды будет непросто, поскольку на него есть спрос среди представителей Европы и других континентов.

Рафаэль Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. В прошедшей кампании он провёл 32 матча, отметившись одним забитым мячом.

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