Варан стал целью клуба Серии А

Центральный защитник Рафаэль Варан станет свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Контракт француза с «красными дьяволами» подходит к концу 30 июня. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, подписать 31-летнего игрока намерен итальянский «Комо», вышедший в Серию А по итогам минувшего сезона. В приглашении опытного центрбека заинтересован лично тренер команды Сеск Фабрегас. Переманить экс-футболиста мадридского «Реала» в свои ряды будет непросто, поскольку на него есть спрос среди представителей Европы и других континентов.

Рафаэль Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. В прошедшей кампании он провёл 32 матча, отметившись одним забитым мячом.