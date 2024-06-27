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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» следит за новой звездой сборной Италии

27 Июня 2024 • 04:47 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Лондонский «Арсенал» изучает возможность подписания центрального защитника сборной Италии и «Болоньи» Рикардо Калафьори.

22-летний футболист пробился в стартовый состав «скуадры адзурры» на Евро-2024 и сумел оправдать доверие Лучано Спаллетти, показав впечатляющую игру в поединках группового этапа. По информации известного инсайдера Маттео Моретто, «Арсенал» пополнил число потенциальных претендентов на Калафьори. Лондонский гранд наблюдает за центрбеком «Болоньи», но пока не ведёт официальные переговоры.

Стоимость Рикардо Калафьори, по версии портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро. Фаворитом в борьбе за итальянца по-прежнему считается «Ювентус».

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