«Аталанта» может подписать игрока «Эвертона»

Бен Годфри, защитник «Эвертона», может сменить клубную прописку.

Как передаёт на своих страницах журналист Дэвид Орнштейн, в услугах футболиста заинтересована «Аталанта», которая готова заплатить за игрока 10 миллионов евро.

Годфри является игроком «ирисок» с 2020 года, его контракт с клубом действует до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро. В прошлом сезоне защитник появлялся на поле в составе «Эвертона» 16 раз, но не отметился результативными действиями.

Ранее была информация, что Годфри хотят приобрести «Милан» и дортмундская «Боруссия».